Историческое здание отеля продают в Петербурге за 540 млн рублей

В Петербурге продают здание отеля за 540 млн рублей / Фото: citywalls

В Санкт-Петербурге продают здание отеля, расположенного на улице Фокина в 10 минутах от Финляндского вокзала. Дом был возведен еще в 1914 году в стиле модерн, а в 2007 году реконструирован под гостиницу. Также здание внесено в список объектов, представляющих ценность. Объявление о его продаже появилось в интернете 27 ноября 2021 года.

- Здание расположено на Выборгской стороне, на правом берегу рек Нева и Большая Невка. Историческое здание площадью более 2,4 тысяч квадратных метров, возведенное в 1914 году, было полностью реконструировано в 2007 году. Был проведен капитальный ремонт всех помещений, инженерных сооружений и коммуникаций, - рассказал продавец.

Сейчас на первом этаже здания находится ресторан, а на остальных 49 просторных номеров, помещения, кабинеты и переговорные.

За все продавец хочет 540 миллионов рублей.