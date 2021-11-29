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Здоровье29 ноября 2021 14:57

Китайскую вакцину от коронавируса собираются испытывать на студентах Петербурга

Листовки с приглашением на испытания распространили в одном из вузов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Китайцы испытывают на петербургских студентах вакцину, которую пока не зарегистрировали у них на родине

Китайцы испытывают на петербургских студентах вакцину, которую пока не зарегистрировали у них на родине

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге студентам одного из вузов предложили стать подопытными для испытания китайской вакцины от коронавируса. Учащимся стали раздавать листовки, в которых говорится о том, что для участия нужно быть не привитым и не иметь антитела. Об этом 29 ноября 2021 года пишет "Мойка78".

- По указанному в листовке номеру сказали, что будут колоть двухкомпонентный препарат V-01 от фармкомпании Livzon Mabpharm Inc. Вакцина пока не зарегистрирована даже на родине, в Китае, - пишет издание.

Отмечается, что перед уколом у студентов будут проверять уровень антител. Вторую дозу испытуемые получат спустя три недели, если не будет серьезных побочных эффектов. После этого за участие в испытании они получат по шесть тысяч рублей.

Также студентам предлагают шесть бесплатных ПЦР-тестов и сертификаты на годовое медицинское обслуживание.