Девятибалльные пробки сковали Петербург вечером 29 ноября

Петербург встал в девятибалльные пробки вечером 29 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург сковали жесткие пробки. К шести часам вечера 29 ноября 2021 года уровень заторов достиг девяти баллов. "Красными" стали все улицы Северной столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс".

- Загруженность автодорог Санкт-Петербурга необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 2 балла выше обычного, - сообщает сервис.

Автомобилисты стоят во всех районах города. Движение практически встало на Каменоостровском проспекте из центра, жесткий затор на Невском проспекте от площади Восстания до площади Александра Невского, полностью стоит Садовая улица в обе стороны.

Необычно плотная пробка наблюдается на проспекте Непокоренных, Шафировском проспекте от площади Мужества до Индустриального проспекта. Пробка растянулась на 5,3 километров. В ней можно потерять 1 час 9 минут.