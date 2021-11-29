В Ассоциации туроператоров исключили прекращение полетов между Петербургом и Египтом из-за штамма омикрон

Пока что за отдых в Египте петербуржцы могут не волноваться. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не видят предпосылок для того, чтобы прерывать авиасообщение между Гиптом и Петербургом из-за нового штамма коронавируса. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 29 ноября, рассказала исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе.

- Туристическая индустрия у нас ориентируется только на официальные сообщения органов власти, которые компетентно оценивают уровень эпидемической безопасности в той или иной стране, - констатировала Майя Ломидзе. - Ни один из этих органов в своих заявлениях по поводу оценки степени опасности нового штамма ни разу не упомянул возможное закрытие авиасообщения с Египтом. Даже на уровне идеи или обсуждения.

Причин, уточняет Майя Ломидзе, две. Во-первых, Египет все-таки находится на приличном расстоянии от предполагаемой «родины» штамма «омикрон» - Южно-Африканской Республики. Во-вторых, в самом Египте пока что ни одного случая заражения нового штамма обнаружено не было.

Впрочем, по словам нашего эксперта, ключевое слово здесь – «пока что». Ситуация, подчеркивает Майя Ломидзе, меняется очень быстро. И не исключено, что в ближайшее время планы федеральных ведомств изменятся – но пока что, повторимся, предпосылок к этому в АТОР не видят.