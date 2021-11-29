Уличным часам на Невском проспекте вернули точный ход /Фото: Комитет по благоустройству

В Санкт-Петербурге вернули точный ход уличным часам на Невском проспекте. Об этом в Смольном рассказали 29 ноября 2021 года. Часы располагаются на доме номер 50.

- Мастера с помощью автовышки добрались до механизма, устранили причину неисправности и перевели стрелки на верное время. Также они проверили механизмы, надежность крепления и очистили их от грязи, - отметили в комитете по благоустройству.

Также были приведены в порядок часы на Бассейной улице. Специалисты отладили механизм. Кроме того, проверки точного времени были проведены на набережной реки Фонтанки, Манежной площади и площади Искусств.

Всего в Петербурге 220 уличных часов. Их проверяют раз в месяц. Чаще всего часы перестают ходить или сбиваются из-за севших батареек.