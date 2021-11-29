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Общество29 ноября 2021 16:17

УФАС приостановило аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге

Цена контракта немаленькая – 855 млн рублей, отсюда и борьба участников за победу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Из-за жалобы приостановили определение компании, которая займется вывозом ТКО из трех районов Петербурга.

Из-за жалобы приостановили определение компании, которая займется вывозом ТКО из трех районов Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

УФАС из-за жалобы приостановило один из аукционов регионального оператора по выбору компании, которая займется вывозом мусора из Петербурга. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Речь о контракте по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) из трех районов: Пушкинского, Невского и Колпинского. Цена вопроса – 855,6 млн рублей. За победу развязалась борьба. Компанию «Парк 16» не допустили к аукциону из-за нарушений в заявке. Но организация пошла в УФАС.

Антимонопольщики приняли жалобу от обделенной вниманием компании и приостановили процедуру подписания контракта с победителем конкурса, ООО «Ресурс Атэ», предложившим выполнить работу за 847 млн рублей.

- В данный момент жалоба ООО «Парк 16» рассматривается, - отмечается в госзакупках.

Пока неизвестно, на какой срок сдвигается определение регоператора по вывозу ТКО из трех выше упомянутых районов.