Петербургские ученые нашли средство, тормозящее развитие болезни Альцгеймера

В будущем открытие петербургских ученых может стать основной для разработки методов лечения болезни Альцгеймера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские ученые из Института цитологии РАН вместе с коллегами из Уральского федерального университета разработали новый подход к терапии болезни Альцгеймера – тяжелого поражения головного мозга, при котором человек теряет память, способность нормально говорить и воспринимать действительность. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 29 ноября, рассказали в пресс-службе Института цитологии.

- На клеточной модели – клетках мозга человека с симптомами болезни Альцгеймера - были протестированы так называемые идолил-содержащие вещества, входящие в состав противовоспалительных, противоопухолевых и противогрибковых препаратов, - уточняют в Институте. – Избранные нами вещества продемонстрировали ярко выраженный нейропротекторный эффект.

В Институте предположили, что в будущем эти вещества смогут стать основной препарата для терапии болезни Альцгеймера – причем как на начальной, так и на уже запущенной стадии.