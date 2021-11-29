Известный проектировщик раскритиковал Орловский тоннель

Первый в Петербурге подземный переезд через Неву может появиться к 2040 году. Фото: Метрогипротранс

«Восстание из мертвых» проекта Орловского тоннеля в Санкт-Петербурге вызвало жаркие споры в обществе. Категорически против проекта высказался и известный проектировщик Юрий Павлов. Он считает, что тоннель пагубно скажется, во-первых, на экологии в городе. Исчезнет Сад на Неве в Центральном районе и сад Нева в Красногвардейском. Но это только цветочки.

- Под угрозой и дача Кушелева-Безбородко на Свердловской набережной, 40, - добавляет эксперт. - Она просто съедет в котлован. При перекладке сетей без шпунта Ларсена Л5 не обойтись, а при погружении это несет угрозу конструкциям. Больше того, пробка с Пискаревского перенесется к площади Восстания на всю длину Суворовского проспекта.

Тоннель предусмотрен Генеральным планом Санкт-Петербурга. Срок реализации – 2040 год.

Павлов оценивает всю концепцию проекта как провальную. По его мнению, не учитываются интересы пешеходов, а городской транспорт ликвидируется как таковой.

- Любимая московская концепция - это Ленинградский проспект на 18 полос движения, - рассуждает Юрий Павлов, намекая на столичную компанию-проектировщика, которая и должна заняться Орловским тоннелем. - Вопрос - зачем Петербургу условные 18 полос на Свердловской набережной, Полюстровском и Пискаревском проспектах?

Вместо того, чтобы гоняться за «мыльными пузырями», считает Павлов, лучше привести в порядок существующую инфраструктуру.