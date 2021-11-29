Экс-сотрудники «Водоканала» в Петербурге получили 12 лет тюрьмы за огромную взятку

12 лет тюрьмы получили экс-сотрудники «Водоканала» в Петербурге за взятку в 2,9 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил в колонию двух бывших сотрудников «Водоканала Санкт-Петербурга», попавшихся на получении взяток в общем размере 2,9 млн рублей. Следствие доказало, что Роман Захлебаев и его коллега Александр Самченко придумали, что было бы неплохо получать немаленькие суммы денег от организаций, которые заключили договоры водоотведения с предприятием. Взамен товарищи обещали компаниям, что их не будут лишний раз тревожить проверками сточных вод.

К делу коллеги приискали нескольких посредников. Двум из них суд дал условные сроки с «испыталкой».

- Захлебаеву назначили 6,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Самченко – 5,5 лет в ИК строгого режима. Еще четырем фигурантам дела, выполнявших роли посредников, назначили штрафы в размере 800 тысяч рублей и 1,1 млн рублей, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.