Крытый футбольный манеж построят на юго-западе Петербурга

В Красносельском районе Петербурга построят крытый футбольный манеж. Фото: Александр ГЛУЗ

На юго-западе Петербурга собираются построить крытый футбольный манеж, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Сроки возведения спортивного объекта пока не называют, но известно, что он появится на участке 147 на улице Маршала Казакова. Территория большая – более 16 тысяч квадратных метров. На «поляне» построят трибуны на 500 зрительских мест, спортивный зал и административный корпус высотой в три этажа.

- В объект инвестируют 350 млн рублей. Вся спортивная инфраструктура города востребована у петербуржцев, и потребность в ней с каждым годом увеличивается, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

К слову, площадь футбольного поле составит 924 «квадрата», его предоставят в пользования спортшколе Красносельского района.