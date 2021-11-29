"Водоканал" локализовал утечку на Бестужевской улице в Петербурге

Утечку воды на Бестужевской улице в Калининском районе Петербурга.

Специалисты петербургского Водоканала 29 ноября локализовали утечку воды на Бестужевской улице в Калининском районе Петербурга и теперь занимаются ремонтными работами. Ранее местные жители в социальных сетях сообщали, проблема началась еще в субботу. Именно тогда, по их словам, вода начала бить из под земли и горожане направили свое обращение.

- Минувшей ночью провели диагностику. Сегодня ближе к вечеру протечку локализовали. В ближайшее время завершатся ремонтные работы, - рассказали в пресс-службе Водоканала.

Собеседник добавил, что три жилых дома подключили на время по аварийной схеме к водопроводу. Однако на снабжении квартир это никак не сказалось.