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Происшествия29 ноября 2021 17:27

"Водоканал" локализовал утечку на Бестужевской улице в Петербурге

По словам местных жителей, проблему не могли решить три дня
Никита НЕСТЕРОВ
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Утечку воды на Бестужевской улице в Калининском районе Петербурга.

Утечку воды на Бестужевской улице в Калининском районе Петербурга.

Специалисты петербургского Водоканала 29 ноября локализовали утечку воды на Бестужевской улице в Калининском районе Петербурга и теперь занимаются ремонтными работами. Ранее местные жители в социальных сетях сообщали, проблема началась еще в субботу. Именно тогда, по их словам, вода начала бить из под земли и горожане направили свое обращение.

- Минувшей ночью провели диагностику. Сегодня ближе к вечеру протечку локализовали. В ближайшее время завершатся ремонтные работы, - рассказали в пресс-службе Водоканала.

Собеседник добавил, что три жилых дома подключили на время по аварийной схеме к водопроводу. Однако на снабжении квартир это никак не сказалось.