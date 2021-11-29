Супер-снегопад накроет Санкт-Петербург во вторник, 30 ноября

В Петербурге выпадут 20 сантиметров снега во вторник, 30 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Супер-снегопад накроет Санкт-Петербург в ближайшие сутки, 30 ноября. О предвестнике официальной зимы напомнили в комитет по благоустройству Северной столицы. Дорожники приводят все силы в боеготовность. Опасаться есть чего – выпадет около 20 сантиметров снега.

- Собранные и вывезенные с дорог снежные массы будут утилизировать на снегоплавильном пункте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», - отметили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Пока неизвестно, сколько единиц техники будут чистить Санкт-Петербург. Тем временем синоптики обещают еще более резкое похолодание в городе с 1 декабря. Но обильных осадков уже не будет.