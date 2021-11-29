Санкт-Петербург начал утопать в снегу в ночь с 29 на 30 ноября

Коммунальщики не справляются со снегом, выпавшим в Петербурге поздним вечером 29 ноября. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Техника и дворники не справляются со снегопадом, который накрыл Санкт-Петербург с 29 на 30 ноября. Об этом сигнализируют журналисты «Комсомолки», расходящиеся по домам в разные районы. Стихия настигает везде – дороги и тротуары утопают в снегу. На борьбу с осадками вышли коммунальщики и дорожники, но они пока что не справляются. Напомним, главный синоптик Северной столицы Александр Колесов пообещал, что в городе выпадет около 20 сантиметров снега.

- Циклон проходит, оказываемся в северной «шапке». Снег будет идти и завтра, в течение вторника, 30 ноября. Доставит проблем коммунальщикам. Зима вступит полностью в свои права, тем более сохранится отрицательная температура, - отметил синоптик в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM.

Добавим, что после снежного вторника в Северную столицу придет резкое похолодание.