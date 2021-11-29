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Происшествия29 ноября 2021 18:50

Пассажир избил женщину-кондуктора в трамвае на Лиговском проспекте

Мужчину задержали росгвардейцы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пассажир накинулся с кулаками на женщину-кондуктора в трамвае в Петербурге.

Пассажир накинулся с кулаками на женщину-кондуктора в трамвае в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажир ударил женщину-кондуктора по лицу в трамвае №25 на Лиговском проспекте в Петербурге. Все произошло в 18:25 в понедельник, 29 ноября. Под конец рабочего дня мужчина решил устроить конфликт с кондуктором по надуманной причине. Буйный гражданин долго слова не подбирал и решил использовать грубую силу. К счастью, за женщину вступились другие пассажиры. Шум от драки услышал и водитель, который быстро нажал на тревожную кнопку.

- На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали нарушителя, после чего отвезли его в местный отдел полиции для дальнейших разбирательств, - рассказали в пресс-службе УВО войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, пострадавшая женщина получила травму. О ее состоянии не сообщается.