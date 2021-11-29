В Смольном назвали причину отмены стендапа Руслана Белого в Петербурге

Комитет по культуре Петербурга назвал причину отмены стендапа Руслана Белого в городе. Фото: instagram.com/ruslan_belyy_

В комитете по культуре Петербурга рассказали «Комсомолке» о причинах отмены стендапа Руслана Белого. Ранее известный артист пожаловался на давление со стороны властей. Он недоумевал, почему концерты, запланированные в нескольких городах, в итоге не состоялись. В Смольном заверили, что репертуар Белого тут ни при чем. Оказалось, мероприятие не согласовали.

- Концерт Руслана Белого, намеченный на 16 ноября 2021 года в ДК имени Ленсовета, отсутствовал в заявке от учреждения, так как у организатора мероприятия на момент подачи заявки не было уникального QR-кода, свидетельствующего о готовности соблюдать все необходимые антикоронавирусные меры, - ответили в комитете по культуре Северной столицы.

В Смольном добавили, что все другие мероприятия, которые были в заявке от ДК имени Ленсовета, в итоге согласовали.