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Происшествия29 ноября 2021 20:34

Водители массово жалуются на заносы на заснеженных улицах Петербурга

В отдельных районах даже к 11 вечера сохраняются пробки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Водители попадают в ДТП ан заснеженных улицах Петербурга вечером 29 ноября. Фото: СОЦСЕТИ

Водители попадают в ДТП ан заснеженных улицах Петербурга вечером 29 ноября. Фото: СОЦСЕТИ

Водители начали массово жаловаться на заснеженные дороги Петербурга. Напомним, в ночь с 29 на 30 ноября Северная столица утопает в осадках. Синоптики прогнозируют, что в городе выпадет около 20 сантиметров снега. Тем временем коммунальщики и дорожники не справляются со стихией. Согласно сайту Смольного, на дорогах работают 872 единицы уличной техники, однако даже от нее толку мало.

Автомобилисты оставляют множество гневных комментариев в соцсетях «КП-Петербург». В частности, в Instagram пользователь Александр пишет следующее:

- В Купчино тоже заметает. Техника ездит по одной полосе из семи, от машин толку ноль. Нет чтоб шесть с одной точки, шесть с другой – тогда было бы может и нормально. А так ездят и пробки создают. Ездили от Димитрова по Будапештской. Семь машин на Славе разворачивались и назад… Больше спецтехники не видел нигде.

Некоторые машины уходят в занос. Невольно. Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые машины уходят в занос. Невольно. Фото: СОЦСЕТИ

Другие петербуржцы жалуются «Комсомолке» на пробки и даже заносы в отдельных районах, где дороги совсем замело.