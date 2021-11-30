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Происшествия29 ноября 2021 21:45

Первоклассник потушил снегом Вечный огонь в Кронштадте

Полиция решили провести профилактическую беседу с мальчиком
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Кронштадте первоклассник потушил пламя Вечного огня. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО

В Кронштадте первоклассник потушил пламя Вечного огня. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО

Первоклассник потушил пламя Вечного огня на мемориале на Якорной площади в Кронштадте. Бездумная шалость мальчика попала на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, школьник засыпал пламя снегом. Очевидцы сообщили о происшествии в полицию. Стражи порядка быстро нашли виновника. Оказалось, мальчик даже не подумал, что делает что-то плохое. С ним и его мамой провели профилактическую беседу.

- Огонь потушил ученик первого класса местной школы. Мальчику рассказали о недопустимости таких поступков, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Беседой все не закончилось – информацию о шалости ребенка направили в комиссию по делам несовершеннолетних в Кронштадте.