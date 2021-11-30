Более 800 снегоуборочных машин чистят Петербург в ночь на 30 ноября

Более 800 единиц техники чистят улицы Петербурга от снегопада. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

872 снегоуборочных машин вышли на улицы Петербурга в ночь на 30 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Северной столицы. Напомним, город накрыл снегопад. Синоптики предупреждали, что выпадет около 20 сантиметров осадков. Однако, как убедились читатели «Комсомолки», дорожники и коммунальщики оказались не готовы к такой мощи стихии. Единиц техники не хватает для оперативной очистки проезжей части, не говоря о тротуарах.

Читатели «КП-Петербург» негодуют в комментариях в нашей группе во «Вконтакте». Разве что единицы радуются зимушке-зиме и ее красотам.

- Красносельский район. Чисто... Белоснежно... Девственно чисто, как и следов от уборочной техники…

- Рыбацкое, нигде ни одной единицы снегоуборочной техники!

- Купчино, ни одной снегоуборочки нет и не надо.