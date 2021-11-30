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Общество29 ноября 2021 22:44

Четыре миллиона рублей уйдет на обслуживание природного заказника на острове Котлин

Подрядчик должен будет ухаживать за заказником по 19 декабря 2023 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный потратит 4 млн рублей на обслуживание природного заказника на острове Котлин.

Смольный потратит 4 млн рублей на обслуживание природного заказника на острове Котлин.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга ищут подрядчика, который взялся бы за обслуживание природного заказника на острове Котлин, находящегося в Кронштадтском районе. Напомним, там есть и пешеходная зона, и экологическая тропа, и свой песчаный пляж. Площадь «Западного Котлина» немаленькая – 102 гектара. Смольный готов выделить 4,3 млн рублей на ухаживание за территорией.

- Сроки оказания услуг: с 12 ноября 2022 года по 19 декабря 2023 года включительно. Критериями оценки является отсутствие на заповеднике всех видов отходов, поддержание в естественном состоянии луговых участков, исправное состояние объектов инфраструктуры, - сообщается в проекте контракта на сайте госзакупок.

Судя по техзаданию, огромную часть работы займет сбор и вывоз мусора с острова. Победителя конкурса определят в середине декабря.