Четыре миллиона рублей уйдет на обслуживание природного заказника на острове Котлин

Смольный потратит 4 млн рублей на обслуживание природного заказника на острове Котлин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга ищут подрядчика, который взялся бы за обслуживание природного заказника на острове Котлин, находящегося в Кронштадтском районе. Напомним, там есть и пешеходная зона, и экологическая тропа, и свой песчаный пляж. Площадь «Западного Котлина» немаленькая – 102 гектара. Смольный готов выделить 4,3 млн рублей на ухаживание за территорией.

- Сроки оказания услуг: с 12 ноября 2022 года по 19 декабря 2023 года включительно. Критериями оценки является отсутствие на заповеднике всех видов отходов, поддержание в естественном состоянии луговых участков, исправное состояние объектов инфраструктуры, - сообщается в проекте контракта на сайте госзакупок.

Судя по техзаданию, огромную часть работы займет сбор и вывоз мусора с острова. Победителя конкурса определят в середине декабря.