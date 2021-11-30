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Общество30 ноября 2021 3:00

Последние новости в Санкт-Петербурге на 30 ноября 2021 года: Снегопад замел весь город и темные стороны доктора Курпатова

Мы собрали последние новости в Санкт-Петербурге на 30 ноября 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"КП" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 ноября 2021 года.

"КП" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 ноября 2021 года.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 ноября 2021 года. Циклон по имени Бенедикт пришел в Северную столицу с мощным снегопадом, который накрыл все районы города. В итоге за ночь и утро выпало около 20 сантиметров осадков. Под конец понедельника водители массово жаловались на ДТП, пробки и заносы, а обычные пешеходы наслаждались видами зимней сказки. Около тысячи снегоуборочных машин пытались хоть как-то очистить Северную столицу. Снег, к слову, не растает, – далее придет похолодание.

Пенсионерами из Петербурга предлагают выписывать премии не только за прививку от коронавируса, но и за заболевание инфекцией и получение постоянного медицинского отвода. Проект этого механизма уже рассматривают в городской администрации. Сумма небольшая – 2 тысячи рублей. Но для стимуляции к вакцинации может помочь.

Бывший возлюбленный доктора Курпатова впервые обратился к психотерапевту из СИЗО, где он сидит по обвинению в мошенничестве. В письме, которое есть в распоряжении «КП-Петербург», Алексей Иевский вспоминает знакомство со звездой и утверждает, что тот им ловко манипулировал.