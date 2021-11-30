Паралимпийцы из Петербурга пожаловались на отсутствие условий для тренировок. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сборная команда параспортсменов по академической гребле Санкт-Петербурга пожаловалась на проблемы с тренировками. Спортсменам не дают заниматься на единственном гребном канале города. Об этом в эфире программы «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда» (92,0 фм) рассказал Евгений Борисов, загребной экипажа четверки распашной с рулевым в Паралимпийской сборной России

- Сборная Санкт-Петербурга по парагребле не представляет школу ШВСМ, а мы представляем школу Strong Fish. Из-за этого они нас не пускают на тренировочную, где единственный гребной канал в городе. Туда нужны пропуска и быть леном ШВСМ. Поэтому нам говорят, что мы должны тренироваться там, где хотим. Я уже написал письмо в городской комитет спорта, но ответа от них не было, - рассказал Борисов.

Отметим, Евгений Борисов был участников Паралимпиады в Токио летом 2021 года. Сборная команда из Петербурга не смогла взять ни одной награды соревнований.

Также ранее спортсмены жаловались на отсутствие олимпийского гребного канала в Санкт-Петербурге. Тот, что есть на Крестовском острове, всего лишь на дистанцию в один километр, когда нужно два для полноценной подготовки к соревнованиям.