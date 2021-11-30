Снегопад устроил много бед в ночь на 30 ноября в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 30 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Снегопад накрыл весь город. Выпало около 20 сантиметров осадков. Коммунальщики и дорожники не успевали чистить улицы от последствий стихии. Водители жаловались на ДТП, пробки, заносы и плохую уборку.

Некоторые водители, тем не менее, решили заняться дрифтом в новых условиях. Опустевшие заснеженные улицы превратились в трассы для трюков с заносом. Таким, например, был Комендантский проспект.

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