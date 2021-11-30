Экс-глава Выборга Геннадий Орлов предстанет перед судом за хищение 750 млн рублей

Геннадию Орлову, экс-главе Выборга, грозит до 10 лет лишения свободы за хищение денег из бюджета. Фото: МО "Выборгский район ЛО"

Бывший глава Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов совсем скоро предстанет перед судом по обвинению в хищении более 750 млн бюджетных рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ, где закончили расследование резонансного коррупционного дела.

По версии следствия, экс-глава Выборга заручился поддержкой местных коллег – председателя комитета финансов Александра Болучевского, директора районного центра финансово-бухгалтерского обслуживания Оксаны Чугункиной, а также четырех бизнесменов. Организованная группа «позаимствовала» из бюджета солидную сумму, перечисляя ее частями на банковские счета подставных юрлиц. Все это выглядела как оплата различных работ, в том числе строительных, во благо района, которых на самом деле не было.

- В целях компенсации причиненного ущерба на имущество обвиняемых в сумме 90 млн рублей наложили арест. Уголовное дело с достаточными доказательствами направили в суд для рассмотрения по существу, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ.

В перспективе Геннадию Орлову грозит до 10 лет лишения свободы.