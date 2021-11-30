В Петербурге привито от ковида более половины взрослого населения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 54% взрослого населения Петербурга привито от коронавируса. Такие данные по состоянию на утро 30 ноября приводит городской Комитет по здравоохранению. Темпы вакцинации за выходные несколько снизились, но в Смольном не теряют оптимизма.

- За минувшую субботу в городе привито первым компонентом вакцины 8876 человек, за воскресенье - 7045 человек. Доля вакцинированного взрослого населения в Санкт-Петербурге составляет более 54 процентов, - сообщает пресс-служба Комздрава.

При этом власти города уверены, что достичь уровня коллективного иммунитета в 80% удастся к середине января, так как еще часть петербуржцев имеют антитела после перенесенного ковида.

А вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что Северная столица находится в числе регионов-лидеров по уровню иммунитета, он превышает 70% на данный момент.