На КАД Петербурга из-за снегопада снизили скоростной режим

На КАД снизили скорость из-за снегопада Фото: Олег ЗОЛОТО

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился сильный снегопад. В городе уже метет третьи сутки. В целях безопасности на дороге в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о том, что на КАД был снижен скоростной режим до 70 километров в час. Об этом в компании сообщили 30 ноября 2021 года.

- 30 ноября по Ленинградской области продолжится снегопад, местами пройдет метель, на востоке местами с мокрыми снегом, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ветер ожидается сильный, местами порывы до 15-17 метров в секунду. Завтра, 1 декабря, метель продолжится с ветром до 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 5-10 градусов.

Из-за непогоды автомобилистов просят быть внимательнее и избегать резких маневров, чтобы сохранять безопасность на дороге.