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Происшествия30 ноября 2021 7:58

Беременная женщина из Ленобласти выпила йод и 1,5 литра вина, чтобы спровоцировать выкидыш

Из-за плохого самочувствия ей пришлось вызвать скорую
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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От нежеланной беременности женщина попыталась избавиться при помощи народных методов

От нежеланной беременности женщина попыталась избавиться при помощи народных методов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 29 ноября жительница Ленинградской области обратилась в экстренную службу спасения из-за плохо самочувствия. Как позже выяснилось, да этого женщина пыталась при помощи народных средств избавиться от нежеланной беременности.

- По телефону женщина сообщила, что срок беременности не знает. Он выпила маленькую бутылочку йода и полтора литра вина в попытке спровоцировать выкидыш, - сообщил источник "КП-Петербург".

После этого обращения к женщине направили карету скорой помощи. Как она себя чувствует сейчас, и удалось ли сохранить беременность неизвестно.