Видео драки велосипедиста с водителем и пассажирами автобуса посреди Невского проспекта сняли случайные очевидцы

Велосипедист с водителем автобуса дрались посреди дороги. Фото: vk.com/spb_today

Бородатый велосипедист устроил драку с водителем и пассажирами автобуса на Невском проспекте. Потасовка развернулась вечером понедельника прямо посреди проезжей части, а наблюдать за ней могли удивленные жители города, снявшие все на видео.

- Драка между велосипедистом и автобусниками. Невский проспект. Кто победит? - написали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» проезжавшие мимо водители.

Судя по кадрам съемки, разгневанный велосипедист активно махал руками и даже ударил в лицо женщину, пришедшую на выручку водителю автобуса. А один из пассажиров, молодой мужчина, пытался разнять дерущихся.

Все это происходило посреди Невского проспекта, под мирно падающий снег.

Причиной конфликта стало то, что велосипедист ехал по дороге и мешал автобусу. В итоге велосипед выкинули с проезжей части и стороны разошлись кто куда.