Более 1 тысячи единиц снегоуборочной техники чистит Петербург от последствий снегопада

Более 7,7 тысяч кубов снега вывезли из Петербурга за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге настал настоящий коллапс. Первый мощный снегопад оказался для города осень серьезным. По данным комитета по благоустройству утром 30 ноября 2021 года на уборку улиц вышли более 1 тысячи единиц техники и 1,1 тысячи дворников, которые разгребают дороги и тротуары от завалов снега.

- Ночью на городских улицах работали 1000 единиц техники и 490 дворников. Территории скверов, садов и парков сегодня чистят и приводят в порядок еще 242 машины и 838 специалистов садово-парковых предприятий, - рассказали в комитете.

Также за минувшие сутки из города было вывезено более 7,7 тысяч кубометров снега. Все сугробы были отправлены на пункты приема и утилизации "Водоканала".

Добавим, что за последние 12 часов в Петербурге выпала почти треть месячной нормы осадков, но это пока не предел.