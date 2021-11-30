Более 60 елей украсят улицы Петербурга на Новый год

67 елей украсят улицы Петербурга на Новый год Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург уже начал "принаряжаться" к Новому году. На некоторых улицах стали появляться украшения, однако все великолепие еще впереди. Как рассказал 30 ноября 2021 года председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол, в городе установят более 60 елей.

- 67 елей выставят на улицах города. Центром притяжения будет Дворцовая площадь. Здесь появится живая ель с литературной фото-зоной, - отметил глава комитета.

Также по городу установят 19 елей, где будут пожелания детей с просьбой о подарках. Главная елка будет стоять в Ратуше. Еще 18 – в районных администрациях. Все смогут исполнить желание детей-сирот.

Всего в Петербурге появится более 3,8 тысяч праздничного новогоднего оформления. Невский проспект получит новое убранство в честь 350 лет со дня рождения первого российского императора — Петра I, поэтому его украсят в имперском стиле.