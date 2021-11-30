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Здоровье30 ноября 2021 9:01

Более 2,1 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге на 30 ноября

По уровню заражений город находится на третьем месте по стране
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге еще 2,1 тысячи человек заболели коронавирусом

В Петербурге еще 2,1 тысячи человек заболели коронавирусом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге находится все еще на высоком уровне. После резкого спада, суточная заражаемость снова выросла до 2 тысяч человек в сутки. Пока что город остается на третьем месте по стране. Об этом 30 ноября 2021 года сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

- За минувшие сутки в Петербурге выявлено 2103 случая заболевания коронавирусом. Также умерли 69 человек и выздоровели 2554 пациента, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге на 30 ноября / Фото: Яндекс

Последние данные по ковиду в Петербурге на 30 ноября / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Северной столице было зарегистрировано 787 272 случаев заражения коронавирусом, из них 725 969 человек выздоровели и умерли 26 204 пациентов.

Сейчас Смольный прорабатывает концепцию возможных выплат для пенсионеров, которые прошли вакцинацию, переболели коронавирусом и получили метотводы. Проект механизма выплат уже находится на рассмотрении в администрации города