Смольный отменил массовые мероприятия на Дворцовой площади Петербурга в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь на Дворцовой площади в Петербурге пройдет без массовых мероприятий Фото: Олег ЗОЛОТО

Через месяц Санкт-Петербург отметит наступление 2022 года. Однако массовых гуляний и большого праздника на Дворцовой площади, как это бывает обычно, не будет. Об этом 30 ноября 2021 года рассказал временно исполняющий обязанности председателя Комитета по культуре Санкт Петербурга Фёдор Болтин.

- Не будет массовых мероприятий в ночь с 31 декабря на 1 января на Дворцовой площади, - отметил чиновник.

Из-за этого и общественный транспорт будет работать не по праздничному графику, а по самому обычному. То есть, добраться в новогоднюю ночь из дома до гостей или обратно на автобусе или другом общественном транспорте будет нельзя. Только личный автомобиль или такси.

Болтин также добавил, что в городе не не планируется увеличение количества транспорта.