В новогоднюю ночь наземный транспорт и метро Петербурга работать не будут

Усиливать движение транспорта в новогоднюю ночь не будут. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комитете по культуре Петербурга рассказали, как пройдут новогодние праздники в городе и, в том числе, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. Новость одна, и она не слишком радостная для тех, кто любит шумные гулянья. Зато правильная с точки зрения медиков.

- Массовых мероприятий в ночь с 31 декабря на 1 января на Дворцовой площади не будет. Поэтому график работы транспорта останется таким же, как и в обычные выходные дни (Новый год наступит с пятницы на субботу - прим.ред.), - заявил журналистам на пресс-конференции в ТАСС исполняющий обязанности председателя Комитета по культуре Санкт Петербурга Федор Болтин.

И все по той же причине власти города не планируют усиливать движение общественного транспорта, выводя на маршруты дополнительные автобусы, трамваи или троллейбусы.

Другими словами, метро и наземный транспорт прекратят работу как обычно, то есть слегка заполночь. И снова примут пассажиров ближе к шести утра 1 января.

Напомним, что всего на новогодние праздники запланировано более 500 мероприятий, но в очном режиме из крупных останутся лишь рождественская ярмарка и два катка: на Конюшенной площади и в ЦПКиО. Последний, по такому случаю, станет искусственным и платным.