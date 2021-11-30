QR-коды могут ввести на катках на Конюшенной и Манежной площадях в Петербурге

На катках в Петербурге планируют ввести QR-коды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на новогодних катках на Конюшенной и Манежной площадях собираются ввести QR-коды. Об этом 30 ноября 2021 года рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Примем решение ближе к их открытию. Если не будет острой необходимости – не будем вводить. Все зависит от эпидемиологической ситуации, - отметил Пиотровский.

Даже если QR-коды не введут, то ограничения все же некоторые будут. Так, проход на на каток на Конюшенной площади будет по сеансам. Порядка 100 человек смогут одномоментно покататься на ледовой площадке размером 8 на 40 метров. Здесь все желающие смогут взять коньки напрокат. Дважды в день на катке будут проходить показы спектакля «Золушка». Установят трибуны.

Также откроется новый каток в ЦПКиО. Он начнет работать до 15 декабря. Там оборудуют удобный прокат и гардероб. В центре катка – красивая елка. Общая площадь ледовой площадки – порядка 4 тысяч квадратных метров. Будет работать до марта.