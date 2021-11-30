Смольный выдал градостроительный план на реконструкцию станции метро «Фрунзенская»

Новый вестибюль будет 28-метровым в высоту. Фото: КГА СПб

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал план работ на земельном участке по адресу: Московский проспект, дом 71, литера А. Именно здесь расположена станция метро «Фрунзенская», вестибюль которой будут полностью перестраивать.

- Реконструкция. Предполагаемый вид использования: транспорт, - говорится в реестре выданных градостроительных планов земельных участков (ГЗПУ) на сайте КГА.

Напомним, что ранее метрополитен рассказал, каким будет новый облик вестибюля «Фрунзенской». Он не просто изменится, но и увеличится в обхемах. Вместо обычного одноэтажного павильона вырастет пятиэтажное здание (плюс два уровня под землей) в 28 метров высотой. В нем разместится единый диспетчерский центр подземки.

Облик вестибюля обещают вписать в историческую панораму Московского проспекта.

Реконструкция, в ходе которой будут заменены и эскалаторы, должна начаться в 2022-м, а завершиться в 2026-м году.