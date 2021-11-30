Смольный введет ограничения на новогодние праздники в Петербурге в случае ухудшения эпидобстановки

Смольный может ввести ограничения на Новый год в Петербурге в случае ухудшения эпидобстановки Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас в Санкт-Петербурге идет подготовка к новогодним праздникам. Смольный решает - вводить или не вводить ограничения на длинные выходные в городе. Известно, что ограничения все же будут, если эпидситуация в городе станет хуже. Об этом 30 ноября 2021 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Мы принимаем решения об ограничениях на основании эпидобстановки. В последнее время жители Петербурга прививаются все больше. Смотрим на это со сдержанным оптимизмом. Поэтому, надеюсь, ничего не будем вводить и Новый год мы отметим так, как запланировали, - отметил Пиотровский.

Напомним, что на данный момент в Петербурге привиты от коронавируса уже более 2 миллионов человек. Однако уровень заражений находится еще на высоком уровне. Суточный прирост в среднем оставляет 2 тысячи человек.