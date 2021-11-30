На главную елку на Дворцовой площади потратят 5,5 млн рублей

Смольный потратит порядка 5,5 млн рублей на главную елку на Дворцовой площади Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй год подряд на Дворцовой площади Санкт-Петербурга будет красоваться живая елка. В этот раз ее привезут из Приозерского района Ленинградкой области. Специалисты уже выбрали хозяйку праздника. Как рассказал 30 ноября 2021 года председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт Петербурга Владимир Рябовол, на нее потратят порядка 5,5 миллионов рублей.

-В этом году елка обойдется городу чуть дешевле, чем в прошлом году, - Рябовол.

Рядом с елкой также установят большую лампу и литературную фотозону.

Украсят главную ель города так же, как и в прошлом году - советскими игрушками и гирляндами, среди которых будут щелкунчик, снежинки и многое другое. Как ранее отметил вице-губернатор Борис Пиотровский, елку установят уже к 20 декабря.