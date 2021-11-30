Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 9:59

На главную елку на Дворцовой площади потратят 5,5 млн рублей

Ее установят уже к 20 декабря
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полина ШАНДРАК
Полина ШАНДРАК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смольный потратит порядка 5,5 млн рублей на главную елку на Дворцовой площади

Смольный потратит порядка 5,5 млн рублей на главную елку на Дворцовой площади

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй год подряд на Дворцовой площади Санкт-Петербурга будет красоваться живая елка. В этот раз ее привезут из Приозерского района Ленинградкой области. Специалисты уже выбрали хозяйку праздника. Как рассказал 30 ноября 2021 года председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт Петербурга Владимир Рябовол, на нее потратят порядка 5,5 миллионов рублей.

-В этом году елка обойдется городу чуть дешевле, чем в прошлом году, - Рябовол.

Рядом с елкой также установят большую лампу и литературную фотозону.

Украсят главную ель города так же, как и в прошлом году - советскими игрушками и гирляндами, среди которых будут щелкунчик, снежинки и многое другое. Как ранее отметил вице-губернатор Борис Пиотровский, елку установят уже к 20 декабря.