Комитет по благоустройству напомнил, куда можно жаловаться на плохую уборку дорог Петербурга от снега

Снега в Петербурге выпало с запасом. Убирать не успевают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по благоустройству Петербурга напомнил жителям города телефоны дорожных предприятий, которые ответственны за уборку тех или иных районов города. В том числе от снега, что особенно актуально после вчерашней метели. Только за сутки с улиц вывезли почти восемь тысяч тонн снега.

- Комитет по благоустройству отвечает за уборку автодорог регионального значения. Это проезжая часть и тротуары улиц, проспектов, бульваров, переулков, площадей. Задать вопрос об уборке этих территорий можно круглосуточной дежурной службе Комитета: 314-60-13, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, звонить можно и районным дорожникам-коммунальщикам.

Вот их список:

– Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Фрунзенский, Центральный и Невский (левый берег) районы. СПб ГУДП «Центр»: 775-03-60;

– Кировский и Красносельский районы. СПб ГУДП «Путь»: 400-07-06;

– Курортный и Кронштадтский районы. СПб ГУДСП «Курортное»: 432-60-94;

– Петродворцовый район. СПб ГУДСП «Петродворцовое»: 607-46-54;

– Выборгский и Приморский районы. ОАО «Коломяжское»: 430-23-11;

– Колпинский и Пушкинский районы. АО «Автодор»: 994-39-44;

– Красногвардейский и Невский (правый берег) районы. АО «Автопарк № 7 «Спецтранс»: 8-921-907-61-38;

– Калининский район. ООО «СП «Северное»: 244-75-00.

А вот претензии по уборке дворов и придомовых территорий надо задавать управляющим компаниям и районным администрациям.