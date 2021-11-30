Седьмой павильон «Ленэкспо» прекращает работу и будет законсервирован

Седьмой павильон "Ленэкспо" законсервируют. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга приняли решение закрыть и законсервировать седьмой павильон «Ленэкспо», где размещается временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Последнее время количество госпитализаций начало падать и необходимости в дополнительных койках нет.

- В связи со снижением количества госпитализаций седьмой павильон «Ленэкспо» сворачивает работу и будет законсервирован. Завтра в нем пройдет заключительная дезинфекция, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Всего за время четвертой волны пандемии в седьмом корпусе получили лечение 603 человека. При этом в «Ленэкспо» остается работать пятый павильон. По состоянию на 30 ноября здесь находятся 120 пациентов, в том числе девять – в реанимации.

При этом общее количество свободных коек для ковидных больных в Петербурге достигло 2200.