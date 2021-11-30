Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто30 ноября 2021 10:50

Автомобилистов попросили сократить поездки из-за снегопада в Петербурге

Это нужно, чтобы снегоуборочная техника смогла очистить город
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобилистов Петербурга попросили не ездить на машинах на время снегопада

Автомобилистов Петербурга попросили не ездить на машинах на время снегопада

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Санкт-Петербург обрушился мощный снегопад. Город 30 ноября 2021 года встал в жуткие пробки. В связи с этим в комитете по транспорту попросили автомобилистов на время сократить поездки на личном транспорте и пересесть на общественный.

- Убедительно просим вас сократить поездки на личных автомобилях. Это необходимо для того, чтобы снегоуборочная техника могла убрать город. Автобусы, трамваи и троллейбусы вышли на маршруты в полном объёме, но большое количество дорожных заторов препятствует их движению по графику, - отметили в комитете.

При этом, снегопад никак не влияет на работу метро. В таких погодных условиях - это самый надежный и быстрый способ передвижения по городу.

Также автомобилистов просят соблюдать правила парковки. Так как неправильно оставленная машина сильно мешает уборке снега.