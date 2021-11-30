Автомобилистов попросили сократить поездки из-за снегопада в Петербурге

Автомобилистов Петербурга попросили не ездить на машинах на время снегопада Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Санкт-Петербург обрушился мощный снегопад. Город 30 ноября 2021 года встал в жуткие пробки. В связи с этим в комитете по транспорту попросили автомобилистов на время сократить поездки на личном транспорте и пересесть на общественный.

- Убедительно просим вас сократить поездки на личных автомобилях. Это необходимо для того, чтобы снегоуборочная техника могла убрать город. Автобусы, трамваи и троллейбусы вышли на маршруты в полном объёме, но большое количество дорожных заторов препятствует их движению по графику, - отметили в комитете.

При этом, снегопад никак не влияет на работу метро. В таких погодных условиях - это самый надежный и быстрый способ передвижения по городу.

Также автомобилистов просят соблюдать правила парковки. Так как неправильно оставленная машина сильно мешает уборке снега.