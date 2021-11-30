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Общество30 ноября 2021 10:52

В Смольном призвали водителей не мешать убирать город от снега

Власти призвали соблюдать правила парковки по знакам
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Водителей просят парковаться по правилам и не мешать убирать снег.

Водителей просят парковаться по правилам и не мешать убирать снег.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга призвали водителей соблюдать правила парковки и не мешать убирать город от снега. После прошедшего накануне снегопада на улицы вышли более тысячи единиц техники и почти 1200 дворников.

- Комитет по благоустройству напоминает, что одним из залогов качественной и быстрой уборки улиц является соблюдение автомобилистами правил парковки под знаками «Остановка запрещена» с информационной табличкой «Время действия», - сообщает пресс-служба ведомства.

Эти таблички были установлены специально для удобства работы коммунальных служб. Брошенные под знаками машины серьезно замедляют уборку улиц от снега. Нарушителей ждет штраф в три тысячи рублей, а если под знаком есть табличка «эвакуатор», то машину могут увезти на штраф-стоянку, за что с владельца возьмут еще три тысячи сверху.

Также автомобилистов просят быть внимательными и вежливыми на дорогах. Обстановка и без того непростая.