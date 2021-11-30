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Общество30 ноября 2021 11:32

Рейс в Доминикану из Пулково задерживается на 13 часов

Пассажиры сообщают, что пять часов ждали вылета в самолете, но потом из вернули в аэропорт
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Рейс в Доминиканскую Республику задерживается на вылет на 13 часов.

Рейс в Доминиканскую Республику задерживается на вылет на 13 часов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже более полусуток не может вылететь из Петербурга рейс в Доминиканскую Республику. Самолет с пунктом назначения Ла Романа должен был отправиться из Пулково еще в час ночи, но и по состоянию на 14:00 пассажиры остаются на земле. Причем сначала их посадили на борт, но вылета так и не произошло.

- Люди в самолете уже пять часов, никого не выпускают. Еду не предоставляют, - написали возмущенные пассажиры в соцсетях.

Однако позднее командир рейса объявил об отмене полета и всех несостоявшихся путешественников переместили обратно в терминал Пулково. В самим аэропорту опровергают, что причиной задержки стала непогода.

- Аэропорт Пулково работает штатно. При этом на вылет задержан один рейс авиакомпании Azur Air в Доминикану. Самолет должен был вылететь в 01:00. По технической причине вылет рейса перенесен, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе аэропорта.

Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпании. Точное время вылета пока не указывается.