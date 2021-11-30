Аэропорт Пулково работает в штатном режиме несмотря на снегопад

Снегопад не повлиял на работу Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный снегопад, накрывший Петербург в последние сутки, не повлиял на работу аэропорта Пулково. По крайней мере, серьезных задержек рейсов по причине погоды не отмечено. Об этом «Комсомольской правде» заявили в пресс-службе воздушной гавани.

- Аэропорт Пулково работает штатно. Длительных задержек рейсов по причине снегопада нет. В расчистке аэродрома от снега и обработке поверхностей задействовано более 30 единиц техники. Воздушные суда обрабатывают противообледенительной жидкостью, - сообщили в Пулково.

Некоторые задержки рейсов в пределах 15-20 минут все же были, а вот единственный серьезный сбой – самолет в Доминикану не может улететь уже 13 часов - произошел по другим причинам.

- Самолет должен был вылететь в 01:00. По технической причине вылет рейса перенесен. С пассажирами работают представители авиакомпании, - уточнили представители аэропорта.