Компания из Петербурга вернула государству более 100 миллионов рублей налогов после возбуждения дела

В связи с оплатой налогов, дело прекратили Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге было заведено уголовное дело на генерального директора фирмы, занимающейся перевозкой грузов. По данным следствия, женщина уклонялась от уплаты налогов.

- В налоговых декларациях женщина отразила заведомо ложные данные. Там было указано, что компания оказывает услуги грузоперевозок в интересах общества вместе с фиктивными организациями и индивидуальными предпринимателями. На самом деле эти услуги выполнялись фирмой самостоятельно, - сообщили в СК России по Петербургу.

За четыре года общая сумма неоплаченных налогов превысила 100 миллионов рублей. В результате, компания подала исправленные декларации и погасила долг перед государством, а уголовное дело было прекращено.