Альпиниста без сознания сняли с высотки «Лахта Центра»

Промальпиниста снимали с высотки "Лахта Центра". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потерявшего сознание альпиниста пришлось снимать с башни «Лахта Центра». По данным источника в экстренных службах, инцидент произошел днем во вторник, 30 ноября. Мужчину, которому резко стало плохо, срочно госпитализировали.

- Высотный рабочий повис на страховке на внешней стороне небоскреба. Его без сознания спустили вниз коллеги, предварительно вызвавшие скорую помощь, - пишут «Невские новости».

Мужчину передали с рук на руки врачам, которые увезли пациента в Мариинскую больницу.

По счастью, инцидент произошел на высоте лишь 19 этажа при 87 в общем количестве. То есть рабочий висел на высоте около 80 метров.

Напомним, что общая высота башни составляет 462 метра. Она - самый высокий небоскреб России и Европы, занимающий 15-е место в мире. Внешние панели башни – стеклянные. Для работы на высотке используется труд промышленных альпинистов.