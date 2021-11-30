За ноябрь в Петербурге выпало осадков в полтора раза больше нормы

Около 160% месячной нормы осадков выпало в ноябре в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Последний день осени подходит к концу и уже можно подводить итоги уходящего ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Оказалось, что месяц выдался очень дождливым - за ноябрь осадков выпало в полтора раза больше. Об этом "КП-Петербург" рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов погоды городского Гидрометцентра Наталья Мироничева.

- За 20 дней с осадками их выпало около 160% от месячной нормы. В среднем в ноябре бывает 19 дней с осадками, - пояснила Наталья Павловна.

В целом месяц выдался теплым, но далек от температурных рекордов.

Впереди зима. По прогнозам декабрь выдастся снежным, холодным в самом начале, а после в городе потеплеет. Температура воздуха окажется выше климатической нормы, но все же ниже нуля. Поэтому слякоти под ногами не будет.