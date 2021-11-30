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Происшествия30 ноября 2021 13:17

Бывший работник петербургского завода «Ниссан» отсудил 2,6 млн рублей за оторванную ногу

Ступню мужчине ампутировали после наезда электротягача
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Работник автозавода отсудил компенсацию за оторванную ногу. Фото: ОПС СПб

Работник автозавода отсудил компенсацию за оторванную ногу. Фото: ОПС СПб

Бывший рабочий автомобильного завода «Ниссан», расположенного в Петербурге, отсудил более двух с половиной миллионов рублей за полученную на производстве инвалидность. Три года назад ему сломали ногу тягачом, в результате чего ступню мужчине пришлось ампутировать.

- 21.11.2018 на территории цеха ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», водитель электротягача перепутал педали и совершил наезд на истца, прижав правую ногу последнего к стенке стеллажа. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред, ему ампутировали правую стопу, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На водителя тягача было возбуждено уголовное дело, ног за истечением срока давности оно было прекращено. Но потерпевший, ставший инвалидом, решил взыскать ущерб с работодателя, потребовав 122 150 рублей компенсации имущественного и 3 500 000 рублей морального вреда.

Представители завода просили суд отказать, но прокуратура встала на сторону бывшего сотрудника и судья присудил мужчине 2,6 млн рублей в общей сумме.