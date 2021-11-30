Новая партия вакцины "ЭпиВакКорона" поступила в Петербург

Новую партию вакцины от коронавируса привезли в Петербург 30 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург поступила очередная партия вакцины от коронавируса. На склад ОАО "Фармбаза" привезли препарат "ЭпиВакКорона". Об этом 30 ноября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

- Сегодня на склад ОАО "Фармбаза" поступила вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, "ЭпиВакКорона" в количестве 78570 комплектов доз, - рассказали в комитете.

В общей сложности на складах и в медицинских учреждениях города на Неве насчитывается запас в более чем 800 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Всего на данный момент в Петербурге первый компонент вакцины получили более 2,7 миллионов горожан, а полностью завершили процесс вакцинации свыше 2,4 миллионов человек.