В Петербурге восьмилетний ребенок отравился средством от вшей

Ребенок находится в состоянии средней тяжести Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 29 ноября в Детскую городскую больницу №5 поступил 8-летний ребенок с острым отравлением. Как выяснилось, девочка была простужена, и вместо микстуры от кашля мама, по ошибке, дала ей выпить лекарство от вшей.

- Вместо лекарства от кашля ребенок выпил чемеричную воду, которую ему дала мама. Это было за день до обращения к врачам, - сообщил источник "КП-Петербург".

На момент прибытия в больницу девочка была в состоянии средней тяжести. Отравление чемеричной водой может проявляться в виде головокружения, тошноты и рвоты, а также может привести к летальному исходу. Девочку оставили под наблюдением медиков.

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