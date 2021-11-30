20 докторов Петербурга получат премии "Наш любимый врач" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге подводят итоги юбилейного Х конкурса народного признания "Наш любимый врач". В течение всего ноября горожане могли голосовать за своих любимых специалистов из медицинских учреждений города. Об этом 30 ноября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению.

- За месяц голосования на сайте конкурса петербуржцы оставили 21 877 признаний, а также около 12 тысяч отзывов и историй выздоровления в адрес уважаемых докторов, - рассказали в комитете.

Кроме того, маленькие пациенты нарисовали более 6 тысяч рисунков для своих любимых учителей.

Вскоре состоится торжественная церемония, на которой 20 врачей получат награды. Это 10 педиатров и 10 докторов-специалистов, которые в ходе голосования набрали наибольшее количество баллов. Также 10 детей получат подарки за победу в конкурсе рисунков.