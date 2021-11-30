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Общество30 ноября 2021 13:35

Сезон навигации продлили в Петербурге на сутки из-за застрявшего между мостов судна

Она должна была завершиться 30 ноября, но мосты разведут и в ночь на 1 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Сезон разводки мостов продлили еще на сутки.

Сезон разводки мостов продлили еще на сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Снегопад, накрывший Петербург в минувшие сутки, привел не только к коллапсу на дорогах, но и повлиял на движение судов по Неве. Так, в ночь на 30 ноября из-за снеговой и ветровой нагрузки не был разведен Литейный мост. В результате из Невы не смог уйти один корабль.

- Литейный мост не развелся из-за снеговой нагрузки. Судно осталось между Большеохтинским и Литейным мостами. В ночь на 1 декабря по Неве и Большой Неве разводятся по графику: Литейный, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский мосты, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Напомним, что навигация в Петербурге должна была завершиться 30 ноября, но из-за одного судна ее пришлось продлить. В дальнейшем разводка мостов будет лишь технической, для обслуживания механизмов.

Новый сезон навигации начнется теперь лишь весной, ближе к середине апреля.